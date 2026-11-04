رابطة جماهير الفيصلي الأردني تحتفي بيوم العلم الإماراتي

شاركت رابطة جماهير النادي الفيصلي الأردني في دولة الإمارات العربية المتحدة في الاحتفاء بيوم العلم الإماراتي، الذي صادف الثلاثاء، في مبادرة تعكس روح المشاركة المجتمعية وتعزز العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع الشعبين الأردني والإماراتي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التفاعل مع مختلف الأنشطة والفعاليات التي تنظمها دولة الإمارات، وتجسيداً للعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وتؤدي رابطة جماهير الفيصلي دوراً فاعلاً في مساندة المنتخبات الوطنية الأردنية وفريق النادي لكرة القدم، من خلال حضورها اللافت ودعمها المتواصل في مختلف المناسبات والمنافسات.

كما تضطلع الرابطة بدور تنسيقي مع روابط جماهير الأندية الأردنية الأخرى في الإمارات، وتسهم في تنظيم والمشاركة في الفعاليات التي تخص الفرق المحلية.

يُذكر أن الرابطة حصلت على موافقة النادي الفيصلي لممارسة نشاطها بصورة رسمية، ويترأسها مالك الحمايدة، فيما يشغل هيثم الخوالدة منصب نائب الرئيس، وتضم في عضويتها كلاً من محمد خالد الزعبي، وعلاء الصلاحات، وأحمد ظهيرات.



