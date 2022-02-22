فهد الظنحاني: «ريمونتادا» بني ياس أمام الوحدة «واردة»

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبى

قال حارس مرمى فريق بني ياس، الدولي فهد الظنحاني، إن تحقيق فريقهم لـ«ريمونتادا» أمام الوحدة في إياب كأس رئيس الدولة لكرة القدم، مساء اليوم، سيكون أمراً صعباً لكنه في الوقت نفسه وارد وليس بالمستحيل، مؤكداً أن في كرة القدم لا يمكن التنبؤ بالنتائج المسبقة، وأن فريقهم سيجتهد لتعويض الخسارة التي لحقت بهم في لقاء الذهاب 1-4.

وأكد الظنحاني لـ«الإمارات اليوم» أن مهمة فريقهم في مباراة اليوم تتطلب منهم الكثير من الاجتهاد والتركيز على هدف واحد يتمثل في التأهل للمباراة النهائية، وقال: «من الطبيعي حينما تخسر في لقاء الذهاب في مثل هذا النوع من البطولات فإنك تكون مطالباً بالدخول للمواجهة باستراتيجية واضحة، نحن سنضغط باتجاه مرمى المنافس من البداية، وعلينا أن نستغل الفرص التي سنحصل عليها في بداية اللقاء».

وكان «السماوي» ظهر بصورة قوية في مواجهة العين ضمن الجولة 16 لدوري أدنوك للمحترفين، وخسر بصعوبة بالغة صفر-2، وقدم لاعبوه مستوى جيداً على مدار شوطي المباراة، وصنعوا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتفادي الخسارة.

وفيما إذا كان أداء بني ياس الذي ظهر عليه أمام العين بالدوري يكفي الفريق لتحقيق الفوز والتأهل على حساب الوحدة بالكأس، قال الظنحاني: «ما يمكنني قوله هو أن المنافستين مختلفتين، ندرك أننا على بعد خطوة من المباراة النهائية، كما أننا ندخل المباراة متأخرين بالنتيجة، يجب علينا أن نضاعف المجهود أكثر، وأن نستثمر كل الفرص التي قد تتاح لنا من أجل العودة».

ورداً على سؤال حول ما إذ كانت البيانات الصحافية التي يصدرها ناديهم ضد حكام المباريات تزيد من الضغوط عليهم داخل الملعب، قال: «أنا لا أريد الحديث في هذا الشأن، لأننا لا نعاني التحكيم في الموسم الجاري بل من الماضي، لقد تحدثنا بما فيه الكفاية، علينا التركيز في أرضية الملعب، هذا الأمر متروك لإدارة النادي والأمور لديها».

وأعرب الحارس الدولي عن أمله في أن يتوج مسيرته مع بني ياس بتحقيق الألقاب على غرار بقية الحراس من الفجيرة «حارس شباب الأهلي ماجد ناصر وحارس الجزيرة علي خصيف»، متعهداً في الوقت نفسه بالعمل على تقديم كل الجهود لـ«السماوي» في سبيل الصعود معه لمنصات التتويج.

وقال فهد الظنحاني: «صحيح أن الثنائي حقق ألقاباً مع شباب الأهلي والجزيرة ومن الطبيعي أن أكون متعطشاً لتحقيق الألقاب أيضاً، بالنسبة لي سأعطي كل ما أملك لهذا النادي حتى أحقق الحلم الذي أبحث عنه».

واختتم حارس مرمى فريق بني ياس حديثه بأن الفرصة عادت من جديد بالنسبة له لتحقيق لقب مع «السماوي»، وأنه يتطلع لأن يسهم في تأهل فريقه للمباراة النهائية لكأس رئيس الدولة على حساب الوحدة اليوم، وقال: «لدينا خطوة للوصول للنهائي، كما ذكرت هي مباراة صعبة ولكن ليست مستحيلة».

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