بعد وفاة خيسوس دي ميغيل.. غينيا الاستوائية تستبعد أوونو

استبعد منتخب غينيا الاستوائية حارس مرماه خيسوس أوونو من قائمته للمباراتين المقبلتين في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، عقب وفاة مهاجم تينيريفي الإسباني خيسوس دي ميغيل، إثر اصطدامه بالحارس خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وقال اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم في بيان، اليوم الخميس، إن أوونو (25 عاماً) لن يشارك في مواجهتي زيمبابوي، المقررتين يومي 12 نوفمبر الجاري في مدينة باتا، و16 من الشهر نفسه في هراري.

واصطدم أوونو ودي ميغيل بقوة خلال مباراة بدوري الدرجة الثانية الإسباني بين أندورا وتينيريفي يوم الاثنين، ونُقل المهاجم إثر الاصطدام إلى العناية المركزة، ثم لفظ أنفاسه الأخيرة صباح الثلاثاء.

ويعد أوونو (25 عاماً) الحارس الأساسي لغينيا الاستوائية منذ سن المراهقة، وشارك مع المنتخب في آخر ثلاث نسخ من نهائيات كأس الأمم الأفريقية.