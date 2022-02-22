نهائي الكأس.. مازال متوافراً لـ «الأربعة»

المصدر: منصور السندي ومعاذ كمبال ■ دبي

تقام اليوم مباراتا إياب نصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، حيث يلتقي كل من بني ياس مع الوحدة على استاد نادي بني ياس الساعة 17:35، والشارقة مع الوصل على استاد نادي الشارقة الساعة 20:30.

وكانت مباراتا الذهاب قد أقيمتا الأسبوع الماضي، وشهدت الأولى فوز الوحدة على بني ياس بنتيجة 4 -1، فيما حسم التعادل السلبي لقاء الوصل والشارقة.

وضمن اللقاء الأول الذي سيجمع بني ياس والوحدة يقترب الأخير في حسم التأهل بأي نتيجة فوز أو تعادل أو حتى التأخر بفارق هدفين، بعد أن حسم الذهاب 4-1، فيما يحتاج بني ياس للفوز 3- صفر أو أكثر لحسم النتيجة لمصلحته.

ويدخل طرفا اللقاء بمعنويات مختلفة بعد العودة من دوري المحترفين، حيث واصل الوحدة تألقه بالفوز على خورفكان في الجولة الـ16 بهدف دون مقابل، ليواصل المحافظة على وصافة المسابقة خلف العين المتصدر، في حين خسر بني ياس من العين في الجولة نفسها بهدفين دون مقابل، وبالتالي سيدخل بني ياس اللقاء باحثاً عن فوز وتأهل يصالح به جماهيره.

ولن تكون مهمة «السماوي» سهلة على الإطلاق خلال اللقاء، إذ يحتاج للفوز بفارق أربعة أهداف من أجل الحصول على بطاقة الوصول للنهائي، وهو ما سيتطلب من الفريق المزيد من الاجتهاد على مدار شوطي المواجهة، واستثمار أنصاف الفرص للوصول إلى مرمى الحارس محمد الشامسي، إلى جانب المحافظة على شباكهم نظيفة أمام هجمات الوحدة حتى لا تزداد صعوبة المهمة.

وبالنسبة للقاء الشارقة والوصل، فإن الفائز في لقاء الإياب سيتأهل مباشرة إلى المباراة النهائية، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، سيلعب الفريقان وقتاً إضافياً، ومن ثم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

وسبقت المباراة أجواء حماسية كبيرة بين جمهوري الفريقين اللذين بدأ كل منهما يستعد بقوة لمساندة فريقه في المدرجات.

وكان لافتاً تعادل الفريقين في مباراتين متتاليتين، حيث حسم التعادل السلبي لقاء الفريقين في الجولة الماضية من الدوري، وقبلها في لقاء الذهاب لنصف نهائي كأس رئيس الدولة، ليكون لقاء اليوم هو الثالث لهما في أقل من أسبوعين، دون أي أهداف.

ويراهن الشارقة على حنكة وخبرة مدربه كوزمين في التعامل مع مثل هذه المباريات، لاسيما أن الفريق لم يخسر في عهده أي مباراة حتى الآن، بجانب الرهان على أوراقه الرابحة، المتمثلة في الثنائي البرازيلي كايو لوكاس وبيرنارد والكنغولي بن مالانغو والغيني عثمان كامارا، فيما يراهن مدرب الوصل على الثنائي الاورغوياني ميشيل أراخو والبرازيلي جيلبيرتو.

من جانب آخر، أعلنت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم عن الأطقم التحكيمية التي ستدير مباراتي إياب نصف النهائي من البطولة، إذ يدير مباراة بني ياس والوحدة طاقم تحكيم بقيادة الحكم سلطان عبدالرزاق، يعاونه كل من حسن المهري ومسعود حسن، وأحمد مصبح حكماً رابعاً، وأحمد النقبي حكم فيديو، وجمعة المخيني حكم فيديو مساعداً.

فيما يدير اللقاء الثاني الحكم محمد عبدالله حكم ساحة، يعاونه كل من محمد أحمد يوسف وسعيد المرزوقي، وناصر العلي حكماً رابعاً، وعمار الجنيبي حكم فيديو، وزايد داود حكم فيديو مساعداً.

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