«دبي الرياضي»: 10 آلاف مستفيد من برنامج «غرس»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قال مجلس دبي الرياضي إن برنامج غرس سيواصل عمله في المرحلة المقبلة بإقامة ورش عمل وبرامج تطوير للعاملين بالأندية من الأطقم الطبية والإداريين والمدربين وسائقي الحافلات وأولياء الأمور، إذ يتوقع أن يصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى أكثر من 10 آلاف مشارك من منتسبي الأندية الرياضية.

وكان مجلس دبي الرياضي نظّم 26 محاضرة متنوعة في أندية: دبي، والنصر، والوصل، وشباب الأهلي، وحتا، لتقديم محاضرات عدة، بالتعاون مع مؤسسة الأرشيف الوطني للاعبي تلك الأندية، الذين حضروا ورش عمل بعنوان «الانتماء والولاء والهوية من قيم وطننا».

كما قدمت شرطة دبي محاضرات توعوية، تضمنت موضوعات أخلاقيات اللاعب، وأضرار التدخين.

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