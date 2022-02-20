علي المازمي يتطلع لميدالية في مونديال كازاخستان للقوة البدنية

المصدر: محمد فاضل – الشارقة

دشن لاعب المنتخب الوطني علي يعقوب المازمي (20سنة) تدريباته في قاعة تكساس في امارة الشارقة تحت اشراف مدربه خالد الحاي، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العالم للقوة البدنية التي ستقام في كازاخستان خلال مايو المقبل بهدف تحقيق احدى الميداليات الثلاث في وزنه 93 كيلوغرام.

واشاد اتحاد بناء الاجسام واللياقة البدنية بالنتائج المميزة التي حققها المازمي خلال مسيرته الرياضية منذ ان مارس القوة البدنية بعمر 16 سنة وكان ذلك في عام 2017 وهو نفس العام الذي فاز به باول ميدالية دولية وكانت ذهبية في بطولة آسيا للناشئين في اندونيسيا تلاها الفوز بـ11 ميدالية اخرى.

وقال المازمي لـ«الامارات اليوم»: «بدأت مبكرا بالاستعدادات لادراكي ان البطولة ستكون قوية وسط مشاركة افضل لاعبي العالم، لكن دعم اتحاد الإمارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي ودعم عائلتي والجهازين الفني والإداري للمنتخب يعطيني الامل الكبير للفوز

باحدى الميداليات الثلاث».

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