بني ياس وخورفكان يختبران المتصدر والوصيف اليوم

المصدر: سيد مصطفى ومحمد أبوإسماعيل وأحمد طارق ■ دبي

تنطلق اليوم الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، مع إقامة ثلاث مباريات بطموحات مختلفة، يبرز منها بشكل خاص، استضافة العين لبني ياس الساعة 17:30، والهدف الرئيس أمام «الزعيم» الحفاظ على فارق الست نقاط مع أقرب ملاحقيه، خصوصاً الوحدة، أو توسيع الفارق في حال تعثر العنابي. وقد لا تكون المهمة سهلة على العين، في ظل تحفز بني ياس لتعويض الإخفاقات الأخيرة، والعودة للظهور بشكل يليق بوصيف نسخة الموسم الماضي.

في المقابل، لا يريد الوحدة تفويت الفرصة حين يستضيف خورفكان في مباراة سهلة على الورق الساعة 17:30، ويسعى للاستفادة من المعنويات المرتفعة للفريق بعد الانتصارات الأخيرة، بينما ستكون الأنظار مسلطة في قمة الليلة الساعة 20:00 على مباراة الوصل وضيفه الشارقة، حيث يتحفز «الفهود» للرد على الشارقة الذي فاز عليه في لقاء الذهاب، كما تعادلا سلباً قبل أيام في ذهاب نصف نهائي الكأس.

العين لا يريد مفاجآت «السماوي»

يأمل فريق العين المتصدر «36 نقطة» في تجاوز مطب بني ياس «19 نقطة» وتفادي أي مفاجأة خلال اللقاء، خصوصاً أن أقرب ملاحقيه فريق الوحدة صاحب المركز الثاني «30 نقطة» يخوض في التوقيت نفسه مباراة أسهل في مواجهة خورفكان في ملعب آل نهيان في أبوظبي.

وسيكون «البنفسج» مطالباً بخوض اللقاء بتوازن أكبر ما بين الدفاع والهجوم، واستثمار أنصاف الفرص للتسجيل منها، كون «السماوي» ظل خصماً عنيداً وعصياً على «الزعيم» في الفترة الأخيرة، وهو ما سيفرض على الفريق واقعاً صعباً خلال المواجهة التي حشد النادي جماهيره لمتابعتها من المدرجات بتوزيع تذاكر مجانية كان قد اشتراها لاعبو الفريق والجهاز الفني.

الوصل والشارقة.. تفكير في الكأس

يلتقي الوصل على ملعبه مع الشارقة للمرة الثانية في أربعة أيام، بعدما شهدت المواجهة الأولى في نصف نهائي الكأس قبل أيام تعادل الفريقين دون أهداف. ويشغل بال الفريقين المواجهة الثالثة المرتقبة الثلاثاء المقبل في إياب نصف نهائي الكأس على استاد الشارقة.

ويرغب الوصل في مواصلة عروضه القوية والتقدم في ترتيب الدوري، حيث يمتلك 21 نقطة في المركز السادس، بينما لا يريد الشارقة الابتعاد عن فرق المقدمة، إذ يملك 29 نقطة في المركز الثالث بفارق سبع نقاط عن العين المتصدر، ونقطة عن الوحدة الوصيف، كما يأمل مدربه الروماني أولاريو كوزمين الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم في كل المسابقات.

الوحدة يلاقي خورفكان بمعنويات عالية

يدخل الوحدة مباراة ضيفه خورفكان، بمعنويات عالية بعد الاقتراب من نهائي الكأس إثر الفوز 4-1 على بني ياس في الذهاب قبل أيام، بجانب الحفاظ على نسق الانتصارات في الدوري تحت قيادة مدربه الفرنسي غريغوري، حيث تفصله ست نقاط فقط عن العين المتصدر. ويعتبر الفوز مهماً للغاية للعنابي، وأي تعثر له قد يسمح للعين بتوسيع الفارق أكثر. ويمتلك الوحدة حظوظاً وافرة للمنافسة على لقب الكأس، بجانب الدوري، حيث يواصل الضغط على العين جولة بعد أخرى.

• بني ياس ظل يشكل صعوبة كبيرة للعين في مباريات سابقة.. والوحدة في اختبار سهل «على الورق».



• ثاني مواجهة بين الوصل والشارقة اليوم من أصل ثلاث في أسبوع.

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