المنتخب الأولمبي في مجموعة السعودية واليابان وطاجيكستان بنهائيات آسيا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وضعت قرعة نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، المنتخب الوطني، ضمن المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات السعودية واليابان وطاجيكستان، وذلك خلال مراسم القرعة، أمس، في أوزبكستان، التي تحتضن البطولة في الفترة من 1 - 19 يونيو المقبل، بمدينتي طشقند وقرشي.

وأسفرت القرعة، عن وجود منتخبات أوزبكستان «المستضيف»، إيران، قطر، وتركمانستان في المجموعة الأولى، وضمت المجموعة الثانية أستراليا، الأردن، العراق، والكويت، والمجموعة الثالثة كوريا الجنوبية، تايلاند، فيتنام، وماليزيا.

وجاء تأهل «الأبيض» للنهائيات مباشرة، بتصدره المجموعة الخامسة في التصفيات، التي استضافتها الفجيرة في أكتوبر 2021، برصيد ست نقاط من ثلاث مباريات، مقابل أربع نقاط لكل من قرغيزستان والهند، وثلاث لعمان.

من جهته، وصف مدرب المنتخب الأولمبي، الإسباني دينس سيلفا، مجموعة «الأبيض» بالمتوازنة والقوية، وقال: «لا توجد مجموعة سهلة في النهائيات، وكل المنتخبات الـ16 تأهلت بجدارة وتملك مقومات المنافسة».

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