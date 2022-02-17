بني ياس يشكو حكم مباراة الوحدة في الكأس.. ويرصد 6 حالات تحكيمية

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

تقدمت شركة نادي بني ياس لكرة القدم بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد حكم مباراة الفريق أمام الوحدة، في كأس رئيس الدولة، وقالت إنها امتداد لشكوى سابقة ضد التحكيم أمام الفريق نفسه في الدوري في أقل من أسبوع. ورصدت في بيانها الصحافي ست حالات تحكيمية، قالت إنها مثيرة للجدل خلال لقاء الكأس. وكان بني ياس خسر في المباراة الأولى أمام الوحدة صفر-1، فيما خسر أمام المنافس نفسه في ذهاب نصف نهائي الكأس 4-1. وبات بني ياس قريباً من وداع الكأس، بينما يملك 19 نقطة في المركز الثامن بالدوري. وقال بني ياس إن «هذه الأخطاء كان أثرها واضحاً في نتائج الفريق، وترتيبه في الدوري، وفي الكأس». وأضاف: رغم تنبيهنا مازالت الأخطاء تتوالى تباعاً». ودعا إلى «وضع حد لهذه المخالفات التحكيمية التي تضيع مجهود عام كامل من جهد وتدريبات واستعدادات الفريق، وتُحمِّل النادي غرامات مالية».

واعترض النادي على ما شهدته الدقيقة 9، وقال إن لاعب الوحدة محمود خميس تدخل بالمرفق، وكان يستحق الإنذار، لكن المخالفة احتسبت على لاعب بني ياس سهيل النوبي، وأشار إلى أنه في الدقيقة 10 لم يستحق لاعب الفريق خالد العطاس الإنذار، وأن المخالفة كانت عادية، بينما قال إن طرد خميس الحمادي في الدقيقة 30 غير صائب، وكان يستحق الإنذار فقط، وأن ذلك تسبب في انفعالات وطرد مدرب الفريق. واستغرب أيضاً «عدم تدخل (الفار) في هدف الوحدة بالدقيقة 39، وكذلك عدم طرد لاعب الوحدة، ولم يتلق أي إنذار، بعد دهس أحمد شحدة»، وشكك أيضاً في صحة هدف الوحدة الثالث.

• بني ياس خسر من الوحدة 1-صفر في الدوري، و1-4 في الكأس خلال أيام.

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