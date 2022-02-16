«الشعفار جميرا» يحتفي بدرّاجيه أبطال «سباقات السلم»

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

احتفى فريق «الشعفار جميرا» للدراجات الهوائية بدراجيه أبطال سباقات النسخة السادسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية الذين أحرزوا المركز الأول على صعيد ترتيب الفرق في سباق الهواة الإماراتيات، وبالمركز الثالث في فئتي الفردي عن طريق مريم العوضي، وفردي سباق الهواة الإماراتيين بواسطة لاعبه، فيصل بن حجر.

وقال مؤسس فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية، أسامة الشعفار، في تصريح صحافي: «إن النتائج الجيدة التي يحققها الفريق في مختلف مشاركاته تؤكد جدية الدراجين ومثابرتهم والأهمية التي توليها إدارة الفريق لكل السباقات دون استثناء»، مضيفاً: «النتائج الجيدة لم تأتِ من فراغ، وراءها عمل كبير وروح الفريق الواحد، ونحن سعداء بما نحصده من ثمار».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news