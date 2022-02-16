بني ياس يرصد 5 مواقف ضد الحكم عمر آل علي تسببت في رباعية الوحدة

المصدر: سيد مصطفى ■ أبوظبي

قال المدرب المساعد في نادي بني ياس، كورنيا جورج، إن نادي الوحدة ليس بحاجة لمجاملة «الصافرة» للفوز بالمباريات، مثلما حدث في مباراة الفريقين، أول من أمس، التي أدارها الحكم عمر آل علي.

وكان بني ياس خسر بأربعة أهداف مقابل هدف أمام الوحدة في ذهاب نصف نهائي كأس رئيس الدولة، ليقترب السماوي من توديع المسابقة لصعوبة موقفه وحاجته للفوز في مباراة العودة بثلاثة أهداف دون رد.

ورصد المدرب جورج خمسة مواقف تحكيمية تسببت في خسارة فريقه، وهي: الهدف الأول والبطاقات الصفراء وتوتر لاعبي بني ياس وعدم طرد أحد لاعبي الوحدة، والمواقف السلبية لتقنية الفيديو (الفار).

وكان مساعد مدرب بني ياس قد حضر المؤتمر الصحافي، بدلاً من المدرب الروماني إيسيلا، الذي تعرض للطرد في المباراة.

وأضاف: «تعرضنا لظلم تحكيمي في مباراتنا ضد الوحدة في الدوري، وأيضاً في مباراة الكأس، فعلى سبيل المثال، الهدف الأول الذي سجله عمر خريبين لمصلحة العنابي، جاء من خطأ واضح لمصلحة لاعبنا الأرجنتيني خمينيز، وكان يجب على الحكم أن يعود إلى تقنية الفار، ويحتسب الخطأ وإلغاء هدف خريبين».

وأشار كورينا جورج بقوله: «تلقينا بطاقات صفراء كثيرة في المباراة، وبعضها لم يكن مستحقاً، وأصاب لاعبينا بالتخوف من نيل البطاقة الحمراء، التي كانت من الممكن أن تحرمنا أحد لاعبينا، بعد أن أهداه الحكم البطاقة الحمراء لولا تدخل تقنية الفار، وألغت القرار».

وأكمل: «الحكم عمر آل علي أوقف المباراة لمدة ثلاث دقائق ليتأكد من صحة قراره بطرد خميس صالح، واللاعب أصيب بالتوتر خلال تلك الفترة، وهو ما أثر في عطائه داخل الملعب».

وأوضح: «بني ياس له تجارب سابقة مع آل علي، مع الأسف ليست في صالحنا. في مباراة النصر تسبب في احتساب ضربة جزاء ليست صحيحة وهو ما تسبب بخسارتنا للمباراة».

وزاد: «أحد لاعبي الوحدة حصل على بطاقة صفراء، وارتكب خطأ ثانياً استجوب عقوبة إدارية ما يستوجب طرده، لكن بعدما تأكد الحكم أن لديه بطاقة أولى لم يمنحه البطاقة الثانية، وهذا يؤكد أن الخسارة لم تكن في كرة القدم فقط».

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