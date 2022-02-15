فهد خميس يطمئن الجمهور على حالته الصحية.. وعشاق الوصل: "سلامات الفهد الأسمر"

المصدر: منصور السندي - دبي

طمأن النجم الدولي السابق والهداف التاريخي للدوري الإماراتي ونادي الوصل فهد خميس الجماهير على حالته الصحية بعدما تعرض إلى وعكة ألزمته سرير الشفاء، وقال في اتصال هاتفي أجرته معه "الإمارات اليوم": "أنا بخير وبصحية جيدة".

من جهته، عاد جمهور نادي الوصل نجمه التاريخي فهد خميس خلال مباراة الفريق أمام الشارقة أمس الإثنين ضمن مباريات كأس رئيس الدولة، ورفع خلال المباراة لافتة كتب عليها: "سلامات الفهد الأسمر"، متميناً له السلامة، وذلك تفاعلا مع الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم الإماراتية.

وتوج فهد خميس مسيرته الكروية بالعديد من الإنجازات والالقاب والبطولات مع الوصل ومنتخب الإمارات.





ويعتبر فهد خميس أحد أفضل الهدافين الذين مرّوا على كرة الإمارات سواء مع ناديه الوصل أو من خلال مشواره مع منتخب الإمارات الذي شارك معه في نهائيات كأس العالم في إيطاليا 1990.

واعتزل فهد خميس اللعب بعد مشوار طويل وحافل بالعديد من الإنجازات والبطولات امتدت منذ العام 1980 إلى 1997، وسجل خلال مسيرته الكروية الطويلة 175 هدفا فيما شارك مع المنتخب في 82 مباراة كان أبرزها مشاركته معه أمام منتخبي كولومبيا ويوغسلافيا في مونديال 90 .

وأقيم لفهد خميس حفل اعتزال تاريخي في العام 1999 بمشاركةكوكبة من أبرز نجوم الكرة الإماراتية والخليجية والعربية.

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