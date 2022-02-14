«بن دري» يتوج بلقب «الماسترز» للبولو ويحصد الكأس السابعة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

توج فريق «بن دري» بطلاً لبطولة «الماسترز 2022» للبولو، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق «أنكورا» بتسعة أهداف مقابل ستة، لتصبح كأس الماسترز هي السابعة التي يحصدها «بن دري»، بعد فوزه بكأس بطولة «إكسبو 2020»، ثم كأس بطولة نادي الحبتور نوفمبر 2021، والتتويج بكأس اليوم الوطني، وكأس «السير ونستون تشرتشل»، وكأس نون، وكذلك الفوز بلقب كأس سلطان بن زايد.

وعقب المباراة النهائية قام فيليب دعامات مدير عام فندق نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية بتتويج فريق «لامار» الفائز بكأس الترضية في المباراة التي سبقت المباراة الرئيسة، كما توج فريق أنكورا الوصيف، ثم «بن دري»، ونال المهر بيكو فلور لريكاردو جاروس جائزة أفضل خيل. وقال رجل الأعمال حميد بن دري، أحد مؤسسي اللعبة في الدولة إنه سعيد بالتتويج، ووجه، في تصريح صحافي، الدعوة لمحبي وعشاق البولو بالإمارات بضرورة حضور مباريات كأس دبي الذهبية ذات المستوى الفني المرتفع. وقدم فريق بن دري مباراة قوية مقرونة باللعب الجماعي، وسط تألق عدد من نجومه، على غرار خالد بن دري، وفيصل يبرودي صاحب هدف الختام، ولاعبين آخرين، بينما ظهر أيضاً فريق أنكورا بصورة طيبة بقيادة خالد العمران ومحمد خالد وريكاردو وبابلو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news