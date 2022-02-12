تشيلسي يعانق كأس العالم للأندية في أبوظبي للمرة الأولى.. بالميراس الضحية

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

توج فريق تشيلسي الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية لكرة القدم، للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه الثمين على بالميراس البرازيلي 2-1 بعد التمديد، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 في المباراة النهائية مساء اليوم السبت على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.

وقص تشيلسي شريط أهداف اللقاء بواسطة لاعبه البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 55 من كرة رأسية متقنة.

ولم يستسلم لاعبو بالميراس وواصلوا الضغط على مرمى الحارس ميندي وهو ما تسبب في حصولهم على ركلة جزاء سجلوا منها هدف التعادل بواسطة فييجا في الدقيقة 64.

واستمرت الهجمات المتبادلة على مرمى الفريقين، لكنها لم تثمر عن اهتزاز الشباك ليحتكم الفريقان لشوطين إضافيين.

وفي الوقت الذي كان فيه الفريقين يستعدان للذهاب لركلات الترجيح حصل تشيلسي على ركلة جزاء سجل منها كاي هافيرتس هدف الفوز في الدقيقة 117.

وكانت المباراة شهدت حضوراً جماهيرياً غفيراً بلغ 32871 متفرج، ساندوا الفريقين على مدار شوطي اللقاء ورسموا لوحة رائعة في المدرجات.

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