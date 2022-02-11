الأسترالي بيث يدير نهائي المونديال.. والجنيبي «حكم فيديو»

المصدر: منصور السندي ■ دبي

كشف مصدر مسؤول لـ«الإمارات اليوم» أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اختار الحكم الدولي الأسترالي كريس بيث، لقيادة نهائي كأس العالم للأندية (الإمارات 2021)، والذي يقام الساعة 20:30 من مساء الغد، ويجمع بين فريقي تشلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي في أبوظبي.

ويضم الطاقم كلاً من المساعدين انتون وأشلي من أستراليا ومصطفى غربال من الجزائر حكماً رابعاً، وعبدالحق من الجزائر أيضاً حكماً خامساً، بجانب الحكم الإيطالي ماسميليانو حكماً لـ«الفار»، والهولندي باول فان حكم فيديو مساعداً، والحكم الدولي الإماراتي عمار الجنيبي حكم فيديو مساعداً ثانياً.

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