الجزيرة يخسر سباق المركز الخامس أمام مونتيري في غياب جماهيره

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

أنهى فريق الجزيرة مشواره في كأس العالم للأندية لكرة القدم بخسارة ثانية بسقوطه أمام مونتيري المكسيكي 1-3، في مباراة تحديد المركز الخامس، التي أقيمت مساء أمس على استاد آل نهيان في أبوظبي، وكان لافتاً غياب جماهير «فخر أبوظبي» بالكامل عن مساندة الفريق، بينما في المقابل سيطرت جماهير الفريق المكسيكي على مدرجات الاستاد. وأثمر الضغط المبكر للفريق المكسيكي عن إحراز هدف التقدم في الدقيقة الرابعة، حينما سجل زايد سلطان بالخطأ في مرماه، وأثبتت تقنية الإعادة التلفزيونية عبور الكرة لخط المرمى، وفتح الهدف شهية مونتيري الذي أضاف الثاني في الدقيقة 11، بواسطة روجيليو فوانيس، مستغلاً الخروج الخاطئ للحارس علي خصيف. وزاد مونتيري من معاناة الجزيرة بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 25 عبر لاعبه سيزار مونتيس من كرة رأسية متقنة عجز الحارس على خصيف عن التصدي لها، واستمر ضغط مونتيري في الشوط الثاني لكنّ لاعبيه تفننوا في إهدار الفرص، فيما سجل الجزيرة هدفاً شرفياً في الدقيقة 1+90 بواسطة برونو، ليحصد الفريق المكسيكي المركز الخامس، بينما حل الجزيرة سادساً وبيراي التاهيتي سابعاً.

وعلى مدار البطولة لم يقدم ممثل الإمارات الأداء المنتظر منه، كما لم يستعد لاعبوه ذاكرة مشاركته المتميزة في نسخة 2017 حينما وصل وقتها لنصف النهائي وحل في المركز الرابع.

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