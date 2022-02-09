طرح تذاكر جديدة لمباراة الهلال وتشيلسي.. هنا رابط الحجز

المصدر: معاذ كمبال – أبوظبي

طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" دفعة جديدة من تذاكر مباراة الهلال السعودي ومنافسه تشيلسي الإنجليزي في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم وذلك في خطوة من شأنها مكافحة "السوق السوداء" لتذاكر المباراة.

وجرى فتح مبيعات التذاكر لأربع فئات بواقع 25 درهماً و50 و100 و200.

وسيكون بمقدور جماهير الفريقين شراء التذاكر مباشرة من موقع الفيفا عبر الرابط التالي: https://www.ticketmaster.ae/event/match-6-al-hilal-sfc-v-chelsea-fc-tickets/9067

وتنطلق المباراة في الساعة 08:30 من مساء اليوم الاربعاء على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي.

ويصطدم الفائز من اللقاء، بمواجهة بالميراس البرازيلي في المباراة النهائية المقررة السبت 12 فبراير، بينما يلتقي الفريق الخاسر بالأهلي المصري في مباراة تحديد المركز الثالث.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news