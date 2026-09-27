الإصابات تُنسي مدرب السعودية فرحة التأهل إلى نصف نهائي «خليجي 27»

ألقت الإصابات بظلالها على فرحة مدرب المنتخب السعودي، اليوناني جورجيوس دونيس، بالتأهل إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي 27»، بعدما كشف عن مخاوفه من فقدان عدد من اللاعبين، في مقدمتهم حسن كادش الذي غادر في الشوط الثاني خلال الفوز الكبير على عمان بثلاثية نظيفة.

وأبدى دونيس حزنه بسبب الإصابات التي بدأت تضرب صفوف «الأخضر» خلال منافسات البطولة، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة المحافظة على التركيز والذهنية ذاتها طوال دقائق المباراة.

وقال دونيس، في حديثه عقب المباراة: «أعتقد أننا قدمنا في الشوط الأول أداءً جيداً وظهرنا بذهنية جيدة، لكن في الشوط الثاني لم نحافظ على الذهنية نفسها، ومنحنا المنافس الكثير من الفرص والمساحات».

وأضاف المدرب اليوناني: «أنا حزين جداً لأننا بدأنا نفقد بعض اللاعبين، فقدنا الحارس العقيدي، وكادش، وربما يكون كادش خارج البطولة، كما خرج القحطاني، وعلينا الآن أن نرى ما سيحدث في المستقبل، لكن الأهم بالنسبة لنا أن نتحسن وأن نحافظ على الذهنية نفسها طوال 90 دقيقة».

وأصبحت الإصابات هاجساً إضافياً للجهاز الفني السعودي، بعدما اضطر دونيس إلى التعامل مع غياب أكثر من لاعب خلال مشوار البطولة، فيما ينتظر الجهاز الطبي تحديد مدى قدرة المصابين على العودة قبل استكمال المنافسات.

وفي حديثه عن التطور الذي ظهر على الجانب الهجومي للمنتخب السعودي، خصوصاً مقارنة بالمباراة السابقة، أرجع دونيس التحسن إلى العمل المتواصل مع اللاعبين، مؤكداً أن التفاصيل التكتيكية وحركة اللاعبين مهمة، لكن الثقة والصفاء الذهني يمثلان العامل الأهم في تطوير الأداء.

وقال: «نواصل العمل كل يوم، مباراة بعد مباراة، وبعيداً عن التعليمات التكتيكية، فإن التحركات مهمة جداً، لكن الأهم هو أن يكون ذهن اللاعبين صافياً وأن يمتلكوا ثقة أكبر».

وتابع: «في كل مرة، سواء مر اللاعبون بلحظات جيدة أو سيئة، نحن نقف إلى جانبهم».

ويرى دونيس أن التطور الهجومي الذي ظهر على «الأخضر» يمثل ثمرة للعمل اليومي، خصوصاً مع حاجته إلى رفع مستوى الثقة لدى اللاعبين، بالتزامن مع محاولة الوصول إلى التوازن المطلوب بين الجانب الهجومي والانضباط طوال المباراة.

وتحدث دونيس عن الحضور الجماهيري في مباريات المنتخب السعودي، معبراً عن إعجابه بالأجواء التي تصنعها الجماهير في المدرجات، ومؤكداً أن استمرار الدعم الجماهيري يمثل عاملاً مهماً للاعبين.

وقال: «الأجواء الجماهيرية جيدة جداً بالنسبة لنا، وأنا أحب هذه الأجواء. الجماهير مهمة جداً بالنسبة لنا، وعلينا أن نواصل تقديم مستويات جيدة وتحقيق الانتصارات من أجل إسعادهم».