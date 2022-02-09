الهلالي: الإمارات من أهم 10 دول ترعى التايكواندو عالمياً

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

أكد رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو، المغربي إدريس الهلالي، أن الإمارات أصبحت إحدى أهم 10 دول في العالم ترعى رياضة التايكواندو، وتسهم في تطورها، واصفاً تنظيمها واستضافتها لبطولة الفجيرة الدولية G2، منذ تسع سنوات، بأنه عزز من طموح اللاعبين العرب لبلوغ منصات التتويج الدولية، وذلك بفضل دعم ورعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة الرئيس الفخري لاتحاد الإمارات للتايكواندو.

وقال الهلالي لـ«الإمارات اليوم»: «نتقدم بالشكر إلى سمو ولي عهد الفجيرة باسم رئيس وأعضاء أسرة الاتحاد العربي للتايكواندو، ونقول إن الفجيرة بفضل بطولتها ودعمها أصبحت عاصمة العرب وآسيا والعالم في التايكواندو، وإن استضافتها نحو 1100 لاعب ولاعبة من الوطن العربي، ونخبة من الحكام العالميين وأبطال الأولمبياد، تُعدّ مفخرة لنا جميعاً».

وأشار إلى أن دولية الفجيرة وكأس العرب وفرتا احتكاكاً فنياً مميزاً للاعبين العرب مع دوليي العالم، اختصرت لهم الطريق نحو التميز.

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