مباشر.. مباراة الأهلي المصري وبالميراس في كأس العالم للأندية

المصدر: أبوظبي-الامارات اليوم.

يلتقي الأهلي المصري، بطل إفريقيا، مع منافسه فريق بالميراس البرازيلي في مباراة قوية ومهمة الساعة 8:30 من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات ضمن نصف نهائي النسخة الثامنة عشرة من كأس العالم للاندية بكرة القدم التي تستضيفها أبوظبي حالياً.

وننقل لكم وقائع المباراة التي تقام على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، أولا بأول:

تشكيل الأهلي الرسمي:

تشكيل فريقنا لمباراة بالميراس في قبل نهائي كاس العالم للأندية 🦅 pic.twitter.com/qGMa5Xhkgu — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 8, 2022

وأعلنت قناة أبوظبي أنه بإمكان جماهير كرة القدم في مصر مشاهدة مباراة الأهلي وبالميراس بالمجان من خلال تحميل تطبيق قناة أبوظبي والانتقال للقناة ADS Extra.

يمكنكم متابعة مباراة فريقنا امام بالميراس في نصف نهائي كاس العالم للأندية علي يوتيوب من خلال الرابط التالي :https://t.co/SeC7eYStoe pic.twitter.com/vxiiZr65qB — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 8, 2022

بداية المباراة

أيمن أشرف وعمرو السولية يتواجدان في التشكيل الأساسي يعد يوم واحد فقط بعد العودة من الكاميرون

15 انحصار اللعب في وسط الملعب مع أفضلية للفريق البرازيلي في الوصول إلى مرمى الأهلي ولكن دون خطورة خلال أول 15 دقيقة

18 أول حضور للأهلي بالقرب من مرمى بالميراس البرازيلي والحصول على ركلة ركنية

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