مباشر.. مباراة الأهلي المصري وبالميراس في كأس العالم للأندية

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المصدر:
  • أبوظبي-الامارات اليوم.
التاريخ:

يلتقي الأهلي المصري، بطل إفريقيا، مع منافسه فريق بالميراس البرازيلي في مباراة قوية ومهمة الساعة 8:30 من مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت الإمارات ضمن نصف نهائي النسخة الثامنة عشرة من كأس العالم للاندية بكرة القدم التي تستضيفها أبوظبي حالياً.

وننقل لكم وقائع المباراة التي تقام على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، أولا بأول:
تشكيل الأهلي الرسمي:

 

بداية المباراة
أيمن أشرف وعمرو السولية يتواجدان في التشكيل الأساسي يعد يوم واحد فقط بعد العودة من الكاميرون
15 انحصار اللعب في وسط الملعب مع أفضلية للفريق البرازيلي في الوصول إلى مرمى الأهلي ولكن دون خطورة خلال أول 15 دقيقة
18 أول حضور للأهلي بالقرب من مرمى بالميراس البرازيلي والحصول على ركلة ركنية
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