التعادل يسيطر على مباراة المدرجات بين جماهير الجزيرة والهلال

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

بثت جماهير فريقي الجزيرة والهلال السعودي الحماس وسط اللاعبين في أرضية الملعب، من خلال المنافسة الخاصة بين الجمهورين، والتي شهدتها مدرجات استاد محمد بن زايد، خلال المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس ضمن الدور الثاني من مسابقة كأس العالم للأندية لكرة القدم، لكن المنافسة بين الجمهورين انتهت من دون خاسر إذ التزمت الجماهير بترديد الهتافات الحماسية على مدار شوطي اللقاء. وشهدت مباراة الأمس حضوراً جماهيرياً أكثر من المباراة الافتتاحية التي أقيمت على الملعب ذاته، وجمعت بين الجزيرة وضيفه بيراي التاهيتي، ورفعت جماهير أصحاب الأرض لافتات أظهرت من خلالها دعمها للاعبين، على غرار «نعاهدكم أن نبقى معكم»، بينما في المقابل ردت جماهير الهلال السعودي بلافتات حملت كلمات «القوة الزرقاء» و«كبير آسيا».

وأسهمت التسهيلات التي قدمتها اللجنة المنظمة بتحديث بروتوكول الإجراءات الاحترازية الخاص بفيروس كورونا «كوفيد-19» في حضور عدد أكبر من الجماهير إذ زادت مدة الفحص لتصل إلى 96 ساعة، كما استثنى البروتوكول الجديد إمكانية دخول الأطفال دون سن 12 سنة لكن بشرط تقديم الفحص.

وكان لافتاً منذ وقت مبكر مشهد العديد من السيارات بلوحات سعودية تسير باتجاه ملعب محمد بن زايد، إذ إن أعداداً كبيرة من جماهير الهلال حضرت إلى أبوظبي براً من أجل الوقوف خلف لاعبيها في المحفل العالمي، مكررة مشهد 2017 حينما التقى الفريقان في دوري أبطال آسيا.

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