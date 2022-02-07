عجمان يهزم النصر بالتخصص.. ويزيد آلامه

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

حقق عجمان فوزاً مهماً وبالتخصص على النصر، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس، في استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين. سجل الهدف الوافد الجديد اللاعب المغربي وليد آزارو في الدقيقة 64، ليحصد عجمان ثلاث نقاط ثمينة، يصل بها إلى النقطة 18، ويتساوى مع فريق النصر عند الرصيد نفسه.

وبهذا الفوز يكون عجمان قد كرر فوزه على النصر، بعد أن نجح في الفوز أيضاً على العميد بمباراة الدور الأول بثلاثية نظيفة.

بداية المباراة كانت قوية، ولمصلحة فريق النصر الذي سيطر على أول 20 دقيقة، وكان الأخطر لكن دون أن يصل إلى الشباك، وكانت أخطر الهجمات في الدقيقة 20 عن طريق البرتغالي توزي، لكنه سدد في الشباك الخارجية، وكرر لاعب منتخب جزر القمر مينديز، المحاولة وانفرد في الدقيقة 22 وسدد أعلى المرمى.

وسدد عجمان كرة، رد بها على هجوم النصر اصطدمت بالقائم، وعادت إلى الملعب وبدأ «البرتقالي» في الاقتراب من مرمى النصر تدريجياً، لكن دون خطورة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، ومع بداية الشوط الثاني ظهر عجمان بشكل أكثر تماسكاً، حتى نجح في الوصول إلى مرمى النصر بالدقيقة 64 عن طريق هجمة منظمة، وصلت إلى الوافد المغربي الجديد وليد آزارو، الذي لعب الكرة في المرمى ببراعة، ليؤكد أنه صفقة رابحة للبرتقالي.

وشهدت الدقيقة 81 حالة طرد للاعب النصر ضياء سبع، لحصوله على الإنذار الثاني، بعدما حصل على إنذار أول نتيجة الاعتراض على قرار الحكم.

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