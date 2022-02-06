الهلال يعبر الجزيرة ويضرب موعدا مع تشلسي في مونديال أبوظبي للأندية

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

تأهل فريق الهلال السعودي للدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية لكرة القدم بفوزه 6-1 على مستضيفه الجزيرة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن الدور الثاني من المسابقة، ليضرب بذلك الفريق موعداً مع تشلسي الإنجليزي في المربع الذهبي.

وظهر "الزعيم" خلال المواجهة بمستوى مختلف عن لقاءات الدوري السعودي التي يقدم في نفس الفريق مستوى متذبذباً، وكانوا الطرف الأفضل خلال اللقاء واستفادوا من الفرص التي حصلوا وسجلوا السداسية على مدار الشوطين بواقع هدفان في الشوط الأول و4 في الثاني بعد أن كانت شباكهم قد استقبلت هدفاً مبكراً في الدقيقة 14.

ويدين الفريق السعودي بالفضل للاعب وسطه الدولي محمد كنو الذي مثل مفتاح الانتصار في اللقاء بفضل تحركاته التي تسببت في فتح الثغرات في دفاع الجزيرة، إذ صنع الهدف الأول وسجل الثالث بنفسه.

كان بطل الإمارات البادئ بالتسجيل عبر عبد الله ديابي في الدقيقة 14 لكن الهلال أنهى الشوط الأول متقدما 2-1 بعد هدفين للنيجيري أوديون إيجالو والبرازيلي ماتيوس بيريرا في غضون أربع دقائق.

وتراجع الجزيرة، الذي هزم بيراي من تاهيتي 4-1 في افتتاح البطولة يوم الخميس، في الشوط الثاني ليضيف الهلال أربعة أهداف أخرى من محمد كنو وسالم الدوسري وموسى ماريجا وأندريه كاريو.

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