المغربي أزارو يحرز أول هدف في الدوري ويرفض الاحتفال بسبب "الطفل ريان" (فيديو)
حقق عجمان فوزاً هاماً وبالتخصص على فريق النصر بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين في استاد آل مكتوم ضمن منافسات الجولة 14 من دوري أدنوك للمحترفين، بهدف للوافد الجديد اللاعب المغربي وليد أزاو، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64 من زمن المباراة، ليحصد فريق عجمان ثلاثة نقاط ثمينة يصل بها إلى النقطة 18 ويتساوى مع فريق النصر عند نفس الرصيد.
وبهذا الفوز يكون عجمان قد كرر فوزه على النصر بعد أن نجح في الفوز أيضاً على العميد بمباراة الدور الأول، وعقب إحراز هدف الفوز في المباراة رفض النجم المغربي الاحتفال بهدفه، وأكد أن سبب عدم احتفاله هو حزنه على الطفل المغربي ريان، الذي توفي مساء أمس وهو ما سبب له ولكافة أعضاء الفريق حزن كبير وكان سبب في عدم شعوره بالسعادة بعد إحرازه لأول هدف في الدوري الإماراتي.
البرتقالي يتقدم..— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 6, 2022
وليد أزارو يسجل الهدف الأول لفريق #عجمان في مرمى #النصر بالدقيقة 64#النصر_عجمان#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/Awu4aLn0s9
حسين مهدي: قدمنا ما علينا لكننا لم نستغل الفرص— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 6, 2022
وليد أزارو: لم احتفل بسبب حادثة الطفل ريان#النصر_عجمان#أبوظبي_الرياضية 2 pic.twitter.com/8jwJkeAXwo
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