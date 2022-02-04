"روكيت ليغ" للرياضات الإلكترونية في ضيافة الجناح الأسترالي في "إكسبو 2020"

المصدر: جوني جبور-دبي

تنطلق في السادسة من مساء اليوم الجمعة، منافسات "روكيت ليغ" للرياضات الإلكترونية، الحدث الأول من نوعه في المنطقة، الذي يستضيفه الجناح الأسترالي في "إكسبو 2020"، وينافس على لقبه، فرق الألعاب الإلكترونية الأسترالية مع نظيراتها من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مباريات تقام في الساحة الأمامية للجناح.

ويعقب المباريات، حفلاً ترفيهياً، يحيه الـ "دي جي" ومغني الراب الشهير "بيغ هاس"، الذي يعد أول مغني راب في المملكة العربية السعودية، ويحظى بشعبية واسعة بين شباب المنطقة، بجانب متابعيه الكثر على منصات التواصل الاجتماعي، لما يقدمه من مزيج بين الروح المحلية والفنون التكنولوجية المعاصرة،

وتدشن منافسات "روكيت ليغ" بمواجهة ساخنة، تجمع فريقي "ريغنيدج" و "غراوند زيرو" من أستراليا، على أن تقام في الوقت ذاته لقاء فريقي "ساند روك غيمنغ"و" فالكون إي سبورت" من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويمكن للجمهور حضور المباريات، في الساحة الأمامية للجناح الأسترالي في "إكسبو 2020"، أو متابعة المنافسات مباشرة عبر المنصات الرقمية، على أن يتولى التعليق على مجريات المباريات، المعلق الأسترالي الشهير، ماكس فون نيومان، الفائز مؤخراً بجائزة أفضل معلق للرياضات الإلكترونية لعام 2021 في حفل جوائز "RLO"

ويكتسب الحدث أهميته، من الدعم الكبير الذي تقدمه أستراليا لكافة أنواع الرياضة، لإيمانها بأنها وسيلة راقية للتقريب بين الشعوب على اختلاف ثقافاتها، بجانب تمتع أستراليا بنظرة مستقبلية وقدرات إبداعية في مجال التكنولوجيا، بعد أن سعت إلى مواكبة اهتمامات الأجيال المعاصرة بالألعاب الإلكترونية، وتولت تنيمها للمباريات التنافسية بين الفرق المختلفة في هذا المجال.

ويذكر، تشارك مؤسسة "Esport Powerhouse Order" من ملبورن في أستراليا، في تنظيم الحدث الذي يستضيفه الجناح الأسترالي على صعيد الرياضات الإلكترونية التي تشهد إقبالاً كبيراً من الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما سيتم تزويد الساحة الأمامية للجناح الأسترالي بمنصة ألعاب "Playstation 5" كاملة، إضافة إلى تجهيزها بالمقاعد لاستقبال الجمهور.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news