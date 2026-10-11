«قرار من موقع قوة».. بايرن ميونيخ يضع ريال مدريد أمام الأمر الواقع في حلم أوليسيه

أكد رئيس بايرن ميونيخ، هربرت هاينر، تمسك النادي الألماني بالجناح الفرنسي مايكل أوليسيه، في ظل التقارير التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد، مشدداً على أن النادي ليس مضطراً للتخلي عن لاعبيه، ومبدياً رغبته في تمديد عقد اللاعب الذي يمتد حتى صيف 2029.

وقال هاينر لصحيفة «بيلد» الألمانية: «نحن سعداء للغاية بوجود مايكل أوليسيه، الذي تطور ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم. أنا مقتنع بأنه يستطيع الفوز بالكرة الذهبية يوماً ما، وربما هذا العام».

وأضاف أن اللاعب يشعر براحة كبيرة في البايرن، حيث تتاح له فرصة المنافسة على الألقاب واللعب على أعلى المستويات، مشيراً إلى وصول الفريق إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتقديمه مباريات قوية أمام باريس سان جيرمان.

ورداً على التكهنات بشأن اهتمام ريال مدريد بضم الجناح الفرنسي خلال الصيف، شدد رئيس بايرن على قوة موقف ناديه في سوق الانتقالات، قائلاً: «أنا مقتنع بأن بايرن ميونيخ نادٍ غير مضطر لبيع لاعبيه، لأننا نتخذ قراراتنا من موقع قوة»، معرباً عن أمله في تمديد عقد أوليسيه.

وتؤكد تصريحات هاينر رغبة بايرن في الاحتفاظ بأحد أبرز عناصره الهجومية، مع التوجه نحو تأمين استمراره بعقد جديد، في وقت لا تزال فيه الأنباء المتداولة بشأن اهتمام ريال مدريد به في إطار التكهنات الإعلامية