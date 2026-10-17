مورينيو: لو كنت مكان فينيسيوس لغادرت ريال مدريد

قال مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو، اليوم السبت، إنه لو كان مكان الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، لغادر النادي هذا الصيف.

وطُرد البرازيلي خلال فوز مدريد على فياريال في نهاية الأسبوع الماضي بسبب شد شعر لاعب الخصم، وأُوقف أربع مباريات، ما يعني أنه سيغيب عن "الكلاسيكو" أمام برشلونة في 25 أكتوبر.

وتعرض فينيسيوس (26 عاماً) أيضاً باستمرار لاستهداف من جماهير الفرق المنافسة، وللإساءة العنصرية في مناسبات عديدة، منذ انضمامه إلى النادي الملكي عام 2018.

وقال مورينيو للصحافيين: "إنه فتى مذهل يسهل بناء علاقة جيدة معه".

وأضاف: "إنه إنسان رائع، وله كل التقدير، لأنه يواصل العيش والصمود ولا يزال محتفظا بابتسامته".

وتابع "لو كنت مكانه، فربما لما بقيت هنا. في آخر صيف، كنت سأفرض الرحيل إلى دوري وبلد تحترمه".

ووقّع فينيسيوس في الصيف عقداً جديداً مع "لوس بلانكوس" حتى 2032.

وتبقى علامات استفهام حول قدرة ريال على إشراك نجومه الهجوميين فينيسيوس والفرنسي كيليان مبابي والإنجليزي جود بيلينغهام معاً، دون افتقاد التوازن.

وواصل مورينيو "لأنه يحب ريال مدريد، ويحب النادي والمدينة، ولأنه يؤمن بأن الأمور يمكن أن تتحسن دائماً، جدّد وهو يواصل الابتسام".