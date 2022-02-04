الوحدة يبدأ مشوار تقليص مسافة الـ 6 أمتار مع العين

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

تعود عجلة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم للدوران من جديد بعد توقف دام 24 يوماً من نهاية الدور الأول، بسبب ارتباط المنتخب الوطني بمشاركته في تصفيات كأس العالم 2022، إذ تقام الجولة 14 من الدوري على ثلاثة أيام، في حين تم تأجيل مباراة الجزيرة والظفرة إلى 15 فبراير الجاري، بسبب مشاركة الجزيرة في بطولة العالم للأندية، ممثلاً للإمارات، كونه حامل لقب بطولة الدوري الموسم الماضي.

ويلتقي اليوم الوحدة مع العروبة الساعة 17:30، ويتقابل اتحاد كلباء مع الشارقة الساعة 20:00، وتستكمل المباريات غداً بمباراتي العين مع خورفكان، والوصل مع بني ياس، وتكتمل الجولة بمباراتين بعد غدٍ حيث يستضيف فريق شباب الأهلي، الإمارات، والنصر مع عجمان، بينما تم تأجيل مباراة الجزيرة مع الظفرة.

ومع انطلاقة الدور الثاني يبحث الوحدة عن تقليص مسافة النقاط الست مع العين المتصدر، من خلال تقديم عرض قوي أمام خورفكان، يشفع له بانطلاقة قوية في الدور الثاني، خصوصاً أن العين يخشى أن تقترب منه الفرق المنافسة على القمة، ويبلغ عددها أربعة فرق، هي: الوحدة وشباب الأهلي والشارقة وحامل اللقب الجزيرة.

ودعمت بعض الفرق صفوفها بعدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، في حين فضل البعض الآخر الاعتماد على اللاعبين الأجانب أنفسهم.

وشهدت فترة الانتقالات الشتوية لأندية دوري المحترفين 45 طلباً، ما بين تسجيل لاعب جديد واستبدال، وإعارة داخل الدولة، ولعل أبرز الصفقات الشتوية تمثلت في تعاقد عجمان مع المغربي وليد أزارو، قادماً من الاتفاق السعودي في صفقة انتقال حر، كما تعاقد الوصل مع البرازيلي أوليفيرا، الذي وقع رسمياً بهدفين في مرمى العين بالدور ربع النهائي من بطولة كأس رئيس الدولة.

وتوقع المحلل الفني خالد عبيد، أن تكون بداية الدور الثاني عادية، وألا تشهد أي مفاجآت أو مستوى فنياً عالياً، بينما سيزداد المستوى الفني للفرق واللاعبين مع مرور الوقت، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الدور الثاني فرصة التعويض لبعض الفرق التي لم تظهر بالشكل المطلوب في الدور الأول، ولن يكون هناك فرصة للتعويض بالدور الثاني وتعتبر مباريات إقصائية بالتأكيد ولن تكون هناك فرصة أمام الفرق لتعويض النقاط».

وأضاف: «شاهدنا إقامة مباريات الترضية في كأس رابطة المحترفين، وأعتقد أنها أفادت الفرق في الوقوف على مستوى عدد من لاعبيها، وهو ما حدث مع العروبة والإمارات من قبل، ونجح الفريقان في تقديم مستوى فني جيد بعد ذلك، ولكن الظاهر بشكل غريب خلال فترة الانتقالات هو اتجاه الفرق واعتمادها بشكل كبير على التعاقد مع اللاعبين المقيمين».

ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين بعد نهاية الدور الأول:

1- العين 30 نقطة.

2- الوحدة 24.

3- شباب الأهلي 23.

4- الشارقة 23.

5- الجزيرة 23.

6- بني ياس 18.

7- اتحاد كلباء 18.

8- النصر 18.

9- الوصل 17.

10- خورفكان 15.

11- عجمان 15.

12- الظفرة 10.

13- العروبة 8.

14- الإمارات 5.

مباريات الجولة 14

اليوم

الوحدة - العروبة 17:30

اتحاد كلباء - الشارقة 20:00

غداً

العين - خورفكان 16:15

الوصل - بني ياس 18:30

الأحد

شباب الأهلي - الإمارات 16:15

النصر - عجمان 18:30

الثلاثاء 15-2

الظفرة - الجزيرة 17:30

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