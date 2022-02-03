أقل من 10 دقائق فقط زمن وصول المشجع لمقعده في مدرجات مونديال الأندية

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

رصدت جولة ميدانية لـ"الإمارات اليوم" سهولة دخول وخروج الجماهير لحضور مباريات كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حالياً في أبوظبي، إذ يحتاج المشجع إلى أقل من 10 دقائق فقط للوصول لمقعده في المدرجات منذ لحظة وصولهم إلى محيط الملعب، إذ يقدم التذكرة وتطبيق الحصن قبل أن يخضع للتفتيش الأمني، في وقت وضعت لوحات بارزة في محيط الملعب تدل على المناطق المؤدية إلى المقاعد.

ولم تعانِ الجماهير التي حضرت مباراة الأمس من إي صعوبات إذ جرى تخصيص الكثير من المواقف لجماهير الفريقين حول الملعب وهم ما ساهم في تقليل مدة الوصل إلى المقعد منذ لحظة النزول من السيارة، كما قدمت اللجنة العليا المنظمة خدمة صف السيارات أمام قصر المشرف والتنقل عبر الحافلات المجانية في خطوة ناجحة لتوفير عدد المواقف حول الاستاد.

وأدت التسهيلات الإضافية التي قدمتها اللجنة المنظمة بعد تحديث بروتوكول الإجراءات الاحترازية الخاص بفيروس كورونا "كوفيد -19" في حضور عدد أكبر من الجماهير، إذ بات يشترط تقديم فحص لمدة 96 ساعة مع إثبات الحصول على أحدى اللقاحات المعتمدة، كما استثنى البرتوكول الجديد إمكانية دخول الأطفال دون سن 12 سنة لكن بشرط تقديم الفحص.

على جانب اخر، أصدرت اللجنة المنظمة اصداراً تذكارياً خاصاً يوثق النسخة التي تستضيفها العاصمة أبوظبي للمرة الخامس تاريخياً.

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