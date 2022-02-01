التسجيل في «طائرة» دورة ند الشبا الرياضية اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يبدأ، اليوم، التسجيل للمشاركة في بطولة الكرة الطائرة، ضمن منافسات النسخة التاسعة من «دورة ند الشبا الرياضية» التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، في مجمّع ند الشبا الرياضي، والتي تتضمن المنافسة في ست رياضات، هي الكرة الطائرة، البادل تنس، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، الجوجيتسو، ويمكن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان أمس: «يستمر التسجيل أمام الفرق للمشاركة في بطولة الكرة الطائرة حتى 22 فبراير، وستكون أولوية المشاركة للفرق التي أكملت جميع مستندات تسجيل لاعبيها، على أن يتواصل تسجيل اللاعبين في كل فريق حتى 22 مارس المقبل، ويسمح بتسجيل 14 لاعباً بحد أقصى في الفريق الواحد، و10 لاعبين كحد أدنى، على أن يكون عمر اللاعب 18 سنة فما فوق من تاريخ إقامة البطولة».

وأضاف «يسمح لكل فريق بتسجيل 12 لاعباً من غير المواطنين بحد أقصى في الفريق الواحد، على ألا يقل عدد اللاعبين المواطنين في الفريق الواحد عن لاعبين اثنين كحد أدنى».

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