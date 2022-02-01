بالعربي: لست نادماً على لعب مباراة شباب الأهلي.. واستبعادي من «كان» صدمني

المصدر: سيد مصطفى ■ عجمان

أكد مهاجم عجمان، التونسي فراس بالعربي، أنه ليس نادماً على قراره بخوض مباراة شباب الأهلي في كأس المحترفين، قبل الالتحاق بمنتخب بلاده استعداداً للمشاركة معه في بطولة أمم إفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون.

وكان فراس بالعربي قد تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية، استبعد على إثرها من تشكيلة «نسور قرطاج» المشاركة في بطولة الأمم التي ودع منافساتها من دور الـ16.

وأثنى النجم التونسي، خلال حوار أجرته معه «الإمارات اليوم»، على ما قدمه زملاؤه في بطولة أمم إفريقيا، رغم الخسارة من بوركينا فاسو بهدف دون رد في الدور ربع الهائي، مشدداً على منتخب بلاده تعرض لظروف قبل وأثناء البطولة بإصابة مجموعة كبيرة من اللاعبين.

وتحدث فراس بالعربي عن أسباب تعثر عجمان في الفترة الأخيرة، وتوقعاته لمشوار الفريق في ما تبقى من الموسم الحالي.

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