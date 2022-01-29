النصر يتعادل بصعوبة مع اتحاد كلباء في كأس المحترفين

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تعادل فريق النصر مع اتحاد كلباء بهدف لكلا منهما في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة من بطولة كأس رابطة المحترفين لكرة القدم في استاد آل مكتوم بنادي النصر، ليواصل العميد نتائجه السلبية في الموسم الحالي، بعد أن كان قد خسر أمام عجمان في الجولة الرابعة والخاصة بتحديد المراكز في البطولة بعد خسارة الفريقين في الدور ربع النهائي من البطولة.

تقدم اتحاد كلباء بالهدف الأول عن طريق أحمد جشك في الدقيقة 26 من الشوط الأول بعد متابعة لكرة عرضية، وواصل اتحاد كلباء اللعب على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة، حتى أنهى الشوط الأول متقدماً وفي الشوط الثاني حاول الفريقين الوصول إلى مرمى الفريق الأخر وزادت الهجمات المرتدة على مرمى كلباء وسدد البرتغالي توزي كرة في العارضة وعادت إلى الملعب مرة أخرى دون جديد.

وقبل نهاية المباراة بلحظات نجح النصر في إدراك هدف التعادل على طريق اللاعب الشاب علي عيد في الدقيقة 95 لينجح العميد في تفادي الخسارة الثانية وتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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