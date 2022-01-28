المتصدرون في دوري «الأولى» أمام تحديات كبيرة في الجولة 17

المصدر: محمد فاضل ■ أم القيوين

تشهد ملاعب الهواة إقامة سبع مباريات ضمن منافسات الجولة 17 لدوري الدرجة الأولى، ويتسم معظمها بالأهمية، لتأثيرها على المنافسة في خطف بطاقتي الصعود للعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، إذ يلتقي غداً العربي مع مصفوت، ودبا الحصن مع مسافي، وحتا مع الذيد، بينما سيلعب بعد غدٍ الرمس مع دبا الفجيرة، والبطائح مع الفجيرة، والتعاون مع الحمرية، و«ستي» مع «جلف إف سي».

وتتميز الجولة الحالية بأنها تأتي بعد استفادة الأندية من فترة الانتقالات الشتوية، وتعاقدها مع لاعبين جدد من الأجانب أو المواطنين والمقيمين، ما يجعل مهمة قراءة المستوى الفني للفرق صعباً نوعاً ما على مدربي الفرق المتبارية، خصوصاً فرق الصدارة التي تحتل المراكز الأربعة الأولى، وهي: دبا الفجيرة، والعربي، والحمرية، ودبا الحصن، إضافة إلى البطائح الساعي لاستعادة نغمة الانتصارات وحظوظ المنافسة على الصعود.

وتبرز إلى الواجهة مباراة الرمس مع دبا الفجيرة، حيث يتطلع النواخذة إلى الظفر بثلاث نقاط صعبة، خصوصاً أن المباراة تقام خارج أرضه، وأن مستوى فريق الرمس تطوّر كثيراً، بالمقابل يتطلع العربي، صاحب المركز الثاني، لتعويض تعادله مع الذيد، والفوز على ضيفه مصفوت المتعطش لتحقيق نغمة الانتصارات، والبقاء في مركز الوصيف بأقل تقدير.

ولا تقل قيمة مباراة دبا الحصن مع مسافي والتعاون مع الحمرية أهمية، وتحديداً آخر مباراة، بعد أن خاض التعاون مباراة ودية مع العين، قدم من خلالها أداءً مميزاً، وأيضاً فريق مسافي الذي انتدب أربعة لاعبين جدد، وتعافى مهاجمه الرئيس، الغيني إبراهيما دياكيتي، وفي مباراة مهمة أخرى يحتاج البطائح إلى الفوز على ضيفه الفجيرة، وانتظار ما ستؤول إليه بقية النتائج ليتحدد موقفه بشكل أوضح.

ترتيب فرق البطولة بعد الجولة 16

■ دبا الفجيرة 40.

■ العربي 38.

■ الحمرية 33.

■ دبا الحصن 31.

■ البطائح 28.

■ الفجيرة 23.

■ حتا 22.

■ جلف اف سي 18.

■ مصفوت والذيد 14.

■ الجزيرة الحمراء 13.

■ مسافي 12.

■ التعاون والرمس 10.

■ ستي 6.

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