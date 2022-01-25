5 أسئلة.. العطاس: نمت في الـ 9 من صباح اليوم التالي فخراً بمباراة ريال مدريد

المصدر: معاذ كمبال ■ أبوظبي

كشف مدافع الجزيرة، محمد العطاس، أنه لم يستطع أن ينام عقب مواجهتهم لفريق ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم التي أقيمت عام 2017، وأنه بسبب شعوره بالفخر تجاه الأداء الذي قدموه في مواجهة «المرينغي»، فقد ظل مستيقظاً حتى صباح اليوم التالي.

وقال العطاس لـ«الإمارات اليوم»، إن المشاركة التي تنتظرهم في النسخة الحالية، بداية فبراير المقبل، سيعملون خلالها على تقديم أداء أفضل مما قدموه في المشاركة السابقة.

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