غوران ورامون دياز: كأس الرابطة أفضل محطة لتجهيز «الصف الثاني»

المصدر: سيد مصطفى ■ عجمان

اتفق كل من مدرب فريق عجمان، الصربي غوران، ومدرب النصر، الأرجنتيني رامون دياز، على أن «كأس الرابطة أفضل محطة لتجهيز الصف الثاني من اللاعبين». وكان عجمان قد فاز أول من أمس في مباريات الترتيب بالكأس على النصر 1-0. وقال غوران في المؤتمر الصحافي إنه وقف على مستوى العديد من اللاعبين العائدين من الإصابة أو الذين لم يشاركوا سابقاً، كما اعتبر دياز أن الكأس منحت فرصة مهمة لتجربة عدد من اللاعبين الشباب، قبل خوض المنافسات المقبلة من دوري أدنوك للمحترفين. وقال غوران: «اعتمدنا على الهجمات المرتدة، وسعيد بعودة الكولومبي مينا للتهديف ومنحنا هدف الفوز».

بدوره أكد دياز، أن عجمان كان محظوظاً باستغلال هجمة مرتدة أنهى بها المباراة، وتابع: «لعبنا أمام عجمان من أجل الفوز، وكنا الطرف الأكثر سيطرة واستحواذاً، وما كنا ينقصنا سوى اللمسة الأخيرة فقط».

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