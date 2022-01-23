أولى جولات «دولية الإمارات للدرّاجات المائية» في 29 الجاري

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي للدرّاجات المائية، أولى جولات بطولة الإمارات الدولية وفاتحة الفعاليات العالمية للاتحاد الدولي (يو آي ام)، والتي تتزامن مع احتفالاته بالذكرى المئوية للتأسيس (1922-2022). وحدد النادي 29 الجاري، موعداً لإقامة المنافسات المرتقبة في شاطئ الشروق في جميرا، والذي يحتضن الفعاليات للمرة الثانية بعد استضافته الحدث عام 2019.

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