البلجيكي بيترز يتوج ببطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» للغولف

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توج البلجيكي توماس بيترز بلقب النسخة السابعة عشرة لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، التي اختتمت اليوم الأحد بعد 4 أيام من المنافسات المحتدمة شهدها نادي ياس لينكس بجزيرة ياس، تنظيم مجلس أبوظبي الرياضي ضمن جولات رولكس الأربعة للبرنامج العالمي لجولة دي بي وورلد 2022.

وقال بيان صحافي: «شهد البطولة ومراسم التتويج الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف، ورئيس دائرة تنمية المجتمع الدكتور مغير الخييلي، والأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، والرئيس التنفيذي لبنك»إتش أس بي سي الإمارات«عبد الفتاح شرف«.

ونجح بيترز من الفوز على مجموعة من ألمع نجوم اللعبة من خلال أداء تميز بالاتزان والهدوء، ليصبح بذلك أول بلجيكي يفوز بإحدى جولات سلسلة رولكس للغولف.

وارتقى بيترز إلى صدارة ترتيب بطولة موانئ دبي العالمية، كما عاد بقوة إلى المراكز الـ 50 الأولى في التصنيف العالمي للاعبي الغولف، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل 2018.

وتقاسم النرويجي فيكتور هوفلاند المركز الرابع مع نظيره في كأس رايدر الفرنسي فيكتور دوبوسون، فيما حل حامل لقب بطولة إتش إس بي سي أبوظبي تايريل هاتون في المركز السادس بفارق ضربة واحدة، حيث شاركه الترتيب ذاته كل من إيان بولتر، وجيمس موريسون، والدينماركي جيف وينتر.

وعلق بيترز على فوزه بالقول:»تغمرني سعادة كبيرة لتحقيق لقب لبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف، حيث نجحت في السيطرة جيداً، ربما لم أكن موفقاً في إنهاء الحفر، ولكنني كنت أشعر بالثقة منذ البداية«.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news