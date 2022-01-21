العين يحافظ على "جوهرته البرازيلية" بعقد طويل الأجل

المصدر: معاذ كمبال- العين

أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم عن تمديد عقد لاعب الوسط المهاجم، البرازيلي المتألق جوناتاس سانتوس الذي يلعب في صفوف "الزعيم" ضمن فئة الاعب المقيم وذلك حتى عام 2025.

ونشر نادي العين اليوم مقطع فيديو عبر حسابه في (تويتر) أعلن من خلاله عن تمديد عقد اللاعب الذي توهج في الموسم الحالي وشارك أساسياً في عدداً من المباريات. يذكر أن جوناتاس هو ثالث برازيلي في صفوف العين حالياً إلى جانب كل من رافاييل انتونيو وإريك جورجينس.



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