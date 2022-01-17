مدرب الشارقة يخاطب شباب الأهلي بـ"مثل روماني".. وهذا سر حواره مع الحوسني!

المصدر: منصور السندي - الشارقة

وجه مدرب الشارقة أولاريو كوزمين رسالة إلى فريقه السابق شباب الأهلي بعد إقصائه من مسابقة كأس رئيس الدولة بالفوز عليه بركلات الترجيح 4-2 (الوقت الأصلي والإضافي صفر-صفر)، إذ بدأ حديثه في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء بالمثل الروماني الشعبي: "عين تدمع.. وعين تفرح".

وقال كوزمين: "انتابني شعور غريب وأنا يلعب ضد فريقي السابق ولكن هذه هي حياة المدربين في عالم الاحتراف الذي تفرض عليك أن تؤدي واجبك في المكان الذي تعمل به".

وأضاف أنه بعد وصول المباراة إلى الأشواط الإضافية تحدث مع حارس المرمى عادل الحوسني بأن حارس مرمى شباب الأهلي ماجد ناصر أدى مباراة رائعة وأن عليك أنت أن ترد بنفس الطريقة.

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