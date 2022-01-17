الشارقة يحسم قمة شباب الأهلي «بركلات الترجيح»

المصدر: منصور السندي ■ الشارقة

حصد الشارقة بطاقة التأهل للدور نصف النهائي لمسابقة كأس رئيس الدولة، إثر فوزه على شباب الأهلي بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، خلال اللقاء الذي جمعهما أمس، على استاد نادي الشارقة ضمن الدور ربع النهائي، إذ جرت المباراة وسط أجواء ماطرة.

سجل للشارقة كل من شيكروف وخالد باوزير وبرنارد دوراتي وماركوس ميلوني، وأهدر للشارقة كايو لوكاس، فيما سجل لشباب الأهلي كل من عزيز جانيف ومحمد جمعة (بيليه)، فيما أهدر كل من أحمد نورالله ويوسف جابر.

وسيواجه الشارقة الوصل في الدور المقبل الذي صعد بدوره إلى هذا الدور على حساب العين.

وشكلت المباراة مواجهة كروية مثيرة بين مدرب الشارقة الروماني كوزمين ومدرب شباب الأهلي مهدي علي، ومثل إهدار لاعب شباب الأهلي المحترف الإيراني أحمد نورالله ركلة جزاء «61» نقطة تحول في المباراة لمصلحة الشارقة.

وشهدت المباراة التي قادها الحكم حمد علي يوسف حضوراً جماهيرياً مميزاً،

وقدم الفريقان مباراة قوية ومثيرة تميزت بالجدية والحماس بعدما امتدت إلى أشواط إضافية قبل أن تحسم بضربات الجزاء الترجيحية.

وأهدر الفريقان خلال الشوط الأول أكثر من فرصة كان أبرزها فرصة لاعب الشارقة البرازيلي كايو لوكاس الذي راوغ دفاع شباب الأهلي وسدد الكرة بجوار المرمى، وفي الشوط الثاني قام الفريقان بمحاولات نشطة بحثاً عن هدف التقدم لكنها باءت بالفشل.

وأنقذ حارس مرمى شباب الأهلي ماجد ناصر، فريقه في أكثر من مناسبة لفرص سهلة للشارقة خلال الشوطين الإضافيين.

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