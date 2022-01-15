الجواد "جولدن غول" يكسب رهان كأس تحدي آل مكتوم في "ميدان"

المصدر: جوني جبور-دبي

انتزع الجواد "جولدن غول" بشعار ديل برينان، وإشراف المدرب دووغ واطسون، وقيادة الفارس سام هتشكوت، الفوز في أولى جولات "كأس تحدي آل مكتوم" المخصصة للخيول المهجنة الاصيلة "جروب2"، وأقيمت أمس، في الشوط الخامس والرئيس، من السباق الافتتاحي في موسم "كرنفال كأس دبي العالمي" في مضمار "ميدان"، وجرت لمسافة 1600 متر رملي.

وتضمن السباق الذي رعت أشواطه السبعة "نخيل" بإجمالي جوائز بلغت 870 ألف دولار، بطولتين إضافيتين تحملان التصنيف الرفيع، سجلت في الأولى منها، فوز الجواد "أر بي ريتش لايك مي" بشعار "فيكتورياس للسباقات وفوزي ناس"، بقيادة الفارس أدري دي فريز، بلقب الشوط الافتتاحي، قبل أن تنتزع "بيفنسي باي" بشعار "جون وجوليا إيسبت" وإشراف المدرب هيرو شيميزو وقيادة الفارس آوليفيه بيليه، لقب بطولة "كيب فيردي" في الشوط السادس.

وشهد السباق تألق خيول "غودولفين"، من خلال "دبي فيوتشر" الذي أهدى المدرب الوطني سعيد بن سرور انتصاره الـ 247 على مدار 19 عاماً من عمر سباقات "كرنفال كأس دبي العالمي"، حيث انتزع الجواد البالغ من العمر ستة سنوات تحت قيادة الفارس باتريك كوسجريف لقب بطولة "نادي دبي لسباق الخيل الكلاسيكي" التي أقيمت في الشوط الثالث.

وجاء ثاني انتصارات "غودولفين" مع "سوفرين برينس" بإشراف شارلي آبلبي وقيادة وليام بيوك، في الشوط الرابع "تحضيري جميرا كلاسيك".

وفي باقي النتائج، خطف "بيت لو" المملوك لـ "مربط كرسبي" لقب "تحدي فستيفال سيتي ستيكس" في الشوط الثاني، قبل أن يختتم "مترفع" بشعار شادويل، بفوز مثير في بطولة "دبي للسرعة" في الشوط السابع.

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