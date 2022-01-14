مدرب الشارقة: تركيز اللاعبين يجب أن يكون 200% أمام شباب الأهلي

المصدر: منصور السندي - الشارقة

قال مدرب فريق الشارقة، الروماني كوزمين أن هناك تفاصيل صغيرة جدا يمكن أن تحسم مباراة شباب الأهلي بعد غد ضمن ربع النهائي في كأس رئيس الدولة لكرة القدم، موضحا أن الأمر قد يتعلق بخطأ فردي او خطأ تحكيمي أو مهارة لاعب. وقال إن "تركيز اللاعبين يجب أن يكون 200% أمام شباب الأهلي، خاصة وأنها مباراة خروج المغلوب".

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عقد اليوم بمقر النادي في الشارقة "نوجه فريقا جيدا جدا، ومباريات خروج المغلوب تعتبر مباريات خاصة لذلك فإنه عندما تلعب مباريات من هذا النوع ضد خصم قوي وعنيد لابد أن تكون مركزا وتعطي أفضل ما عندك". وأشار كوزمين إلى أنه يتمنى أن يحافظ الفريق على الأداء الذي قدمه في المباريات الأخيرة.

وعن جاهزية اللاعبين، أكد أنه حتى الآن فجميع اللاعبين موجودون مع الفريق، مشيرا إلى أنه بالنسبة لبن مالانغو فإنه بدأ مرحلة التدريب مع الفريق، لافتا إلى أنه لا يعتقد أنه بإمكان اللاعب إن يلعب 90 دقيقة لكنه سيفكر في إشراكه نظرا لكون أنه من الممكن أن يكون هناك وقتا إضافيا في المباراة.، مؤكدا أنه بالنسبة للاعب الفريق عثمان كامارا فإنه يتدرب مع الفريق بشكل طبيعي.

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