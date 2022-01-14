«كيمبر» يطلب استعادة لقب أولى جولات كأس تحدي آل مكتوم بـ«ميدان»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

يطمح الجواد «كيمبر» للشيخ راشد بن حميد النعيمي، بإشراف المدرب دووغ واطسون، وقيادة الفارس باتريك دوباس، إلى استعادة لقب الجولة الأولى ببطولة «كأس تحدي آل مكتوم» المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة «جروب 2»، وذلك حين يواجه تحدي 14 من نخبة جياد مسافة 1600 متر رملي، ضمن الشوط الخامس والرئيس، من السباق الافتتاحي في كرنفال كأس دبي العالمي 2022، الذي يقام مساء اليوم على مضمار ميدان، ويتضمن سبعة أشواط بإجمالي جوائز تصل إلى 890 ألف دولار، ينافس على ألقابها 79 من نخبة الخيول المحلية والدولية.

ويتضمن السباق، بطولتين إضافيتين تحملان التصنيف الرفيع، تستهل الأولى في الشوط الافتتاحي، مع الجولة الافتتاحية، بإجمالي جوائز يبلغ 50 ألف دولار، ثم الشوط السادس «قلعة الفهيدي» بإجمالي جوائز يبلغ 180 ألف دولار.

ويسعى «كيمبر» لاستعادة لقب الجولة الافتتاحية من الكأس البالغة جوائزها ربع مليون دولار، والذي خسره الموسم الماضي لحساب الجواد «ميلتاري لو» بشعار «ناصر عسكر» الغائب عن نسخة هذا العام، إلا أن التحديات أمام «كيمبر» تبدو أكبر في النسخة الحالية، في ظل تواجد محفل قوي من الجياد التي تحفل سجلاتها بانتصارات في سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، يتقدمها بطل «غودولفين مايل» في أمسية كأس دبي العالمي مارس الماضي، الجواد «سيكريت أمبيشين» الذي يرفع مجدداً راية «ناصر عسكر» والمدرب بوبات سيمار، وإنما مع الفارس تاغ أوشيه.

وفي ثانية البطولات الرئيسة، تطلب مهرات وأفراس «غودولفين» العالمية، اللقب السابع على التوالي، والعاشر تاريخياً في «كيب فيردي»، حين تخوض تحدي الشوط السادس، ويعتمد الشعار «الأزرق الشهير» على ثلاث من نجماته، تتقدمهن «سوفت ويسبر» في تجربة أولى للمهرة البالغة من العمر أربع سنوات بعد تألقها في موسم السباقات البريطاني، وكذلك «شتونينغ بيوتي» الساعية لانتصارها الرابع في مسيرتها، وكذلك على المهر المميز «ودينغ دانس» الطامح لرابع ألقابه في البطولة. ويدافع «براق» المملوك لـ«ياس للسباقات» عن لقبه للموسم الماضي في الجولة الأولى، حين يواجه تحدي سبعة من منافسيه على لقب الشوط الأول.

وتصطدم طموحات «براق» بكوكبة من الخيول صاحبة الإنجازات، يبرز منها بطل «مزرعة الروية» في فبراير الماضي، «أر بي موني تو بيرن».

«غودولفين» يراهن على ثلاثة من خيوله في الشوط السادس.

• 890 ألف دولار إجمالي جوائز الأشواط السبعة اليوم.

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