«دي إكسبو» نجم بطولة عجمان لجمال الخيل العربي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

خطف مربط دبي الأنظار، أول من أمس، في ختام فعاليات بطولة عجمان لجمال الخيل العربي 2022، التي أقيمت برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبإشراف جمعية الإمارات للخيول العربية، بشعار «خمسون عاماً مضت من الإنجازات ونصف قرن قادم من الطموح».

وتألق مربط دبي بإنتاجه الجديد من المهرات بعمر السنة من الفحل العالمي «دي سراج»، ابن أسطورة الإنتاج العالمي المعاصر الفحل «إف إيه إل رشيم»، ممثلاً بالمهرة «دي إكسبو» من الفرس «إيلي جهراء» التي نالت الميدالية الذهبية، وأعلى معدل بين المهور والمهرات، ثم المهرة «دي نجلاء» من الفرس «إيلي فلامينكا» التي نالت مركز الوصافة، بينما أكد الفحل «إف إيه إل رشيم» حضوره البطولي المعتاد بالميدالية الفضية التي نالتها الفرس «دي حنين» ابنة الفرس «فير فييرا بلانكا»، وبميدالية برونزية للمهر «دي تبارك» من الفرس «دي يمامة».

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