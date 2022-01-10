فريق الإمارات يبحث إقامة معسكر مغلق خلال توقف الدوري

المصدر: سيد مصطفى ■ عجمان

يعتزم مدرب فريق الإمارات، المصري أيمن الرمادي، عقد اجتماع خلال الساعات القليلة المقبلة مع شركة الكرة لبحث عدد من الملفات التي تخص الفريق الأول لكرة القدم، وأبرزها التعاقد مع لاعب أجنبي جديد، والاتفاق على إقامة معسكر مغلق خلال فترة توقف الدوري الحالية. وعلمت «الإمارات اليوم» أن الرمادي فتح الباب أيضاً لدعم الفريق بلاعبين مواطنين، شريطة أن يكونوا إضافة للمجموعة الحالية.

من جانبه، أعرب الرمادي عن سعادته بالانتصار الذي خرج به أمام عجمان في ختام الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين، قائلاً في تصريح صحافي إن النقاط الثلاث ستمنح الفريق دفعة معنوية عالية قبل الدور الثاني.

وأضاف: «الفريق بحاجة لعمل كبير، لكني أثق بقدرات اللاعبين على الظهور بصورة مختلفة في الدور الثاني».

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