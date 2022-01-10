العروبة يتقدم والظفرة يعود بنقطة غالية

المصدر: الفجيرة ■ الإمارات اليوم

تعادل العروبة وضيفه الظفرة بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بملعب الفجيرة الدولي ضمن منافسات الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين ليصبح رصيد العروبة ثماني نقاط مقابل 10 للظفرة.

وظهر العروبة مهاجماً وكاد أن يسجل من محاولتين عبر الفرنسي رضا عطاس والبرازيلي جيانلوكا في أول خمس دقائق لولا يقظة حارس مرمى الظفرة عبدالله سلطان

وطالب الظفرة بضربة حرة مباشرة أمام منطقة جزاء العروبة في الدقيقة 17 بعد سقوط السنغالي ماخيتا ديوب لفقدانه توازنه إلا أن الحكم عمار الجنيبي وجه باستمرار المباراة.

وكاد الظفرة يفتتح التسجيل لولا أن تسديدة خلف الحوسني التي سددها قوية ذهبت أعلى العارضة (37).

وأضاع الظفرة فرصة هدف محقق بعد أن سدد لاعبه المغربي عصام العدوة من وضع مستريح كرته أعلى العارضة وسط دهشة الجميع (45+2).

ونجح المحترف البحريني علي مدن في تسجيل هدف العروبة الأول بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة (67).

وشن الظفرة هجمات متتالية تمكن من إحداها من تسجيل هدف التعادل عن طريق رأسية خالد الدرمكي في الدقيقة 86، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

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