دوري أدنوك للمحترفين.. الوحدة ينجح في تحدي النصر

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

أكد الوحدة تفوقه على النصر، وفاز عليه 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين في استاد آل مكتوم بنادي النصر، ليكرر «العنابي» فوزه على «العميد» بعد أن كان قد فاز عليه وأقصاه من بطولة كأس رابطة المحترفين منذ خمسة أيام، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الوحدة إلى 24 نقطة، وبقى النصر عند النقطة 18.

بدأ الوحدة الشوط الأول بقوة وكان أكثر تماسكاً وقوة ونجح في السيطرة على أول 20 دقيقة حتى ترجم أفضليته إلى ركلة جزاء حصل عليها في الدقيقة 18 سددها اللاعب البرتغالي فابيو مارتينز ببراعة في المرمى معلناً عن الهدف الأول للوحدة.

ونجح النصر في إدارك هدف التعادل في الدقيقة 36 عن طريق البرتغالي توزي، من رأسية رائعة مستغلا تمريرة تيغالي.

وتمكن الوحدة من تسجيل الهدف الثاني عن طريق البرازيلي جواو بيدرو، الذي راوغ مدافع النصر عبد العزيز الكعبي مرتين وسدد في المرمى في الدقيقة 60.

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