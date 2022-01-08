العروبة والظفرة.. 3 نقاط بقيمة البقاء

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

يلتقي العروبة والظفرة عند الخامسة من مساء يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة 13 لدوري ادنوك للمحترفين والتي يستضيفها ملعب الفجيرة الدولي.

وتأتي أهمية المباراة كون نقاطها الثلاث قد تشكل نقطة تحول للفريق الفائز للاقتراب بشكل تدريجي من منطقة الامان، حيث سيمهد فوز العروبة الذي يبلغ رصيده حاليا 7 نقاط الى مغادرة المركز قبل الاخير الذي يتواجد به منذ انطلاق الموسم، بينما ستكون النقاط في غاية الاهمية للظفرة الذي يبلغ رصيده 9 نقاط، وسيمهد له الفوز الابتعاد بفارق خمس نقاط بإتجاه المنطقة الأمنة.

وكان العروبة قد فاز مؤخرا على الظفرة بثلاثة اهداف نظيفة في المباراة الوحيدة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات دور تحديد المراكز لكأس رابطة المحترفين.

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