مهدي علي يكشف السبب الحقيقي لغيابه عن المؤتمر الصحافي بعد خسارة السوبر

المصدر: معاذ كمبال - العين

استغربت بعض الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي من غياب مدرب فريق شباب الأهلي، الوطني مهدي علي عن المؤتمر الصحافي عقب خسارة "الفرسان" للقب كأس السوبر الإماراتي لكرة القدم في مواجهة فريق الجزيرة، أمس الجمعة، معتبرين أن كان يشعر بالاستياء لفقدانه اللقب في اللحظات الأخيرة،

وقال مهدي علي لـ"الإمارات اليوم" عقب نهاية المباراة وخلال مروره عبر المنطقة المختلطة في طريقه لصعود حافلة فريقه: "لا يوجد مؤتمر صحافي لمدرب الفريق الخاسر، اللوائح تشير إلى أن المؤتمر يكون فقط لمدرب الفريق الفائز".

وكان شباب الأهلي فرط في تقدمه 1-صفر، واستقبلت شباكه هدف التعادل قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق الجزيرة توج على أثرها بأول لقب له في تاريخ مشاركته في البطولة.

وترك غياب المدرب مهدي عن المؤتمر الصحافي الكثير من التساؤلات ما دعى بعض المشجعين لذكر أسباب مختلفة وغير منطقية حتى جاء الرد من المدرب.

وفي المقابل، قال مدرب فريق الجزيرة، الهولندي مارسيل كايزر الذي لم تفارقه الابتسامة طوال فترة المؤتمر الصحافي عقب المباراة إنه "سعيد جدا بعد إحراز لقب كأس السوبر.

وفي سؤال لـ"الإمارات اليوم" بخصوص غياب الدولي وهداف الجزيرة علي مبخوت، قال كايزر: "من الصعب الحديث حول هذا الأمر، أتفهم رغبة الجميع لمعرفة ماذا يحدث، لكن لا يمكنني تحديد تاريخ عودته للمشاركة، ربما لن يكون مشاركاً في المباراة القادمة".

وأضاف المدرب الهولندي: "اللاعبون الشباب تحملوا المسؤولية، ولعبوا بشكل جيد وقدموا مستوى جيد خلال اللقاء، صحيح كان علينا صنع المزيد من الفرص وتسجيلها، لكنها كانت مواجهة مغلقة، وكما شاهد الجميع انتهت بالتعادل 1-1 في وقتها الأصلي".



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