نقل مدرب بايرن ميونيخ كومباني إلى المستشفى

نُقل مدرب بايرن ميونيخ، بطل ألمانيا في كرة القدم، البلجيكي فنسان كومباني إلى المستشفى الجمعة، إثر تعرضه لوعكة صحية خلال حصة تدريبية للفريق الرديف، وذلك بعد إصابته بعدوى فيروسية خلال الأيام الماضية، وفق ما أعلن النادي البافاري في بيان.

وقال النادي عبر منصة «إكس»: «اضطر فنسان كومباني إلى تلقي الرعاية الطبية الجمعة، إثر تعرضه لوعكة صحية خلال حصة تدريبية للفريق الرديف»، مشيراً إلى أنه «سيخضع لفحوصات طبية معمّقة في المستشفى»، وذلك قبل يومين من مواجهة فرايبورغ خارج أرضه ضمن منافسات الدوري الألماني.

وأضاف النادي أن مساعدي المدرب سيتولون «الإشراف على التدريبات والمباريات» ما دام المدرب البلجيكي، البالغ 40 عاماً، «خاضعاً للرعاية الطبية»، من دون تحديد مدة غيابه عن الفريق.

وبحسب صحيفة «بيلد» الألمانية، نُقل كومباني بواسطة سيارة إسعاف، بعدما هبطت مروحية داخل مركز تدريبات النادي البافاري.

وكان كومباني قد أُصيب بفيروس الأسبوع الماضي، وظهرت تداعياته بوضوح على حالته الجسدية، إذ كان يعرج وبقي جالساً خلال معظم فترات مباراة فريقه أمام لايبزيغ السبت. لكنه بدا لاحقاً قادراً على المشي بصورة طبيعية، ووقف على خط الملعب خلال مواجهة أرسنال الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وخلال مباراة لايبزيغ، التي انتهت بفوز بايرن 6-1، تولّى مساعده آرون دانكس توجيه التعليمات للاعبين من على خط الملعب، نظراً إلى الصعوبات التي واجهها كومباني في الحركة.

وكان المدرب البلجيكي قد غاب عن تدريبات يومي الاثنين والثلاثاء، فيما تولّى مساعده الأول حضور المؤتمر الصحافي عشية المباراة.

وقال دانكس حينها: «أُصيب فنسان بفيروس، ومن المهم جداً أن يحصل على قسط من الراحة».

وأضاف: «أثّر الفيروس أحياناً على ساقيه، وكان يشعر بآلام. إنها مجرد عدوى فيروسية، وكل ما يحتاج إليه هو الراحة».

وبعد خضوعه مجدداً لفحوصات طبية مطوّلة على يد أطباء بايرن، بإشراف طبيب الأمراض الباطنية في الفريق، البروفيسور رولاند شميد، عاد كومباني إلى مقاعد البدلاء الأربعاء، خلال مواجهة أرسنال الإنجليزي ضمن دوري أبطال أوروبا، التي انتهت بالتعادل 2-2.

وتطرق المدرب لاحقاً إلى حالته الصحية خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة.

وقال: «بصفتي مدرباً، أرغب دائماً في القيام بكل شيء. في الأسبوع الماضي، أُصبت بفيروس شديد نسبياً، وبالطبع لم أُصغِ إلى إشارات جسدي. وفي مرحلة ما، قال لي جسدي أخيراً: كفى، عليك أن تتوقف الآن!».